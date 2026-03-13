Coruche integra presença da Lezíria do Tejo na maior feira mundial do imobiliário

O município de Coruche está representado, juntamente com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), na MIPIM – Marché International des Professionnels de l’Immobilier, uma das maiores feiras internacionais dedicadas à promoção e captação de investimento privado.

O certame realiza-se em Cannes e reúne regiões, investidores e promotores imobiliários de todo o mundo para apresentação de projectos de desenvolvimento e para a criação de novas oportunidades de investimento.

Pela primeira vez, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo marca presença neste palco internacional, onde promove as potencialidades dos 11 municípios que integram a região, procurando reforçar a atractividade do território para investimento e crescimento económico.

A Lezíria do Tejo apresenta-se neste contexto como uma região de oportunidades no coração do país, onde tradição e futuro se cruzam num território que aposta na ambição económica, na sustentabilidade ambiental e numa visão estratégica para o desenvolvimento.