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Sociedade | 13-03-2026 15:00

Coruche integra presença da Lezíria do Tejo na maior feira mundial do imobiliário

Coruche integra presença da Lezíria do Tejo na maior feira mundial do imobiliário
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A presença conjunta da Comunidade Intermunicipal pretende dar visibilidade ao território e captar novos projectos de desenvolvimento.

O município de Coruche está representado, juntamente com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), na MIPIM – Marché International des Professionnels de l’Immobilier, uma das maiores feiras internacionais dedicadas à promoção e captação de investimento privado.
O certame realiza-se em Cannes e reúne regiões, investidores e promotores imobiliários de todo o mundo para apresentação de projectos de desenvolvimento e para a criação de novas oportunidades de investimento.
Pela primeira vez, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo marca presença neste palco internacional, onde promove as potencialidades dos 11 municípios que integram a região, procurando reforçar a atractividade do território para investimento e crescimento económico.
A Lezíria do Tejo apresenta-se neste contexto como uma região de oportunidades no coração do país, onde tradição e futuro se cruzam num território que aposta na ambição económica, na sustentabilidade ambiental e numa visão estratégica para o desenvolvimento.

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