13/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-03-2026 12:33

Eliminado foco de marginalidade e insegurança no centro de Santarém

A requalificação urbanística do Cerco de São Lázaro, em Santarém, vai ser uma realidade a curto prazo e está a ser dado mais um passo com a demolição de um edifício degradado ali existente. Na zona vão ser construídos cinco novos edifícios habitacionais e valorizado o espaço envolvente.

Um foco de insalubridade, marginalidade e má vizinhança no Cerco de São Lázaro, no centro de Santarém, começou a ser eliminado na manhã desta sexta-feira, 13 de Março, com a demolição de uma casa degradada apontada como abrigo de pessoas com problemas de toxicodependência.
A demolição de um dos prédios mais problemáticos da zona resulta de um projecto, já em curso, de requalificação do Cerco de São Lázaro, no coração da cidade. Segundo informação partilhada pelos promotores, o plano contempla, além do edifício já em construção, mais cinco novos edifícios habitacionais e a valorização do espaço envolvente. Está prevista a criação de zonas verdes e elementos que recordem a história do Cerco de São Lázaro e convidem à fruição do local.
Com estas intervenções, os promotores pretendem dar uma nova vida à zona, transformando-a num espaço mais moderno, funcional e agradável, tanto para quem ali venha a residir como para toda a comunidade que vive e circula no centro da cidade. A demolição agora realizada constitui mais um passo nesse sentido, abrindo caminho para a continuação das obras que irão redefinir o futuro do Cerco de São Lázaro.

