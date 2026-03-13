Inscrições abertas para voluntários da “Escola de Super Poderes” em Vila Franca de Xira

Estão abertas, até 15 de Março, as inscrições para voluntários que pretendam integrar o projecto “Escola de Super Poderes”, uma iniciativa que pretende apoiar crianças e jovens do concelho de Vila Franca de Xira através da partilha de talentos e competências.

O projeto é promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira e desenvolvido pela Associação Juvenil Movimento Transformers, integrando a candidatura LISBOA2030-2023-9 – Up2Sucesso! Programa Integrado para a Promoção do Sucesso Escolar, que tem como objectivo gerar impacto positivo nas escolas do concelho.

A “Escola de Super Poderes” baseia-se num modelo de mentoria voluntária, cientificamente validado quanto ao seu impacto na promoção do sucesso escolar. No âmbito do programa, mentores voluntários partilham um talento ou actividade - como música, desporto, artes ou outras competências - com crianças e jovens em risco de exclusão social ou de insucesso escolar.

As sessões decorrem semanalmente ao longo de um ano, criando um espaço de aprendizagem informal e de desenvolvimento pessoal. Através desta dinâmica, pretende-se estimular a autoestima, a motivação e o envolvimento escolar dos participantes.

O projecto promove ainda a consciência e participação social dos jovens através do conceito de “payback”, que consiste em acções de retribuição à comunidade realizadas pelos próprios participantes, aplicando na prática os conhecimentos e valores adquiridos.