13/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-03-2026 10:54

Ministra da Saúde agenda reunião com autarcas servidos pelo Hospital VFX

Este sábado de manhã, pelas 11h00, realiza-se uma concentração de protesto promovida pelas comissões de utentes no hospital devido ao encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia.

Os autarcas dos cinco concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira vão ser recebidos pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, numa reunião agendada para a manhã de segunda-feira, 16 de Março, no Ministério da Saúde. Os presidentes das câmaras de Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Alenquer, Benavente e Azambuja já tinham assinado uma carta conjunta a criticar o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia do hospital, juntando a sua voz de protesto ao dos utentes, que agendaram para este sábado, às 11h00, uma acção de protesto à porta do hospital. A recolha de assinaturas está também em curso, visando levar o assunto a discussão no Parlamento, mas são precisas no mínimo 7.500 assinaturas para levar o tema a discussão numa das comissões, e 20 mil assinaturas para levar o assunto a discussão no plenário. Um valor ainda longe das assinaturas recolhidas, que está pouco acima das 1.600.

