Ministra da Saúde agenda reunião com autarcas servidos pelo Hospital VFX

Os autarcas dos cinco concelhos servidos pelo Hospital Vila Franca de Xira vão ser recebidos pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, numa reunião agendada para a manhã de segunda-feira, 16 de Março, no Ministério da Saúde. Os presidentes das câmaras de Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Alenquer, Benavente e Azambuja já tinham assinado uma carta conjunta a criticar o encerramento das urgências de ginecologia e obstetrícia do hospital, juntando a sua voz de protesto ao dos utentes, que agendaram para este sábado, às 11h00, uma acção de protesto à porta do hospital. A recolha de assinaturas está também em curso, visando levar o assunto a discussão no Parlamento, mas são precisas no mínimo 7.500 assinaturas para levar o tema a discussão numa das comissões, e 20 mil assinaturas para levar o assunto a discussão no plenário. Um valor ainda longe das assinaturas recolhidas, que está pouco acima das 1.600.