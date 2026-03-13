Operação em Almeirim recupera cobre furtado e detecta ligação eléctrica ilegal

Uma operação de fiscalização realizada no concelho de Almeirim, no dia 13 de março, levou à recuperação de 1000 metros de cabo de cobre, à detecção de uma ligação eléctrica ilegal e à recolha de vários animais em situação irregular. A acção foi conduzida pela GNR, em articulação com várias entidades.

Segundo a GNR, foi recuperado um canídeo furtado, que acabou por ser devolvido ao proprietário, e dois cães errantes foram recolhidos para o Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CROAC) de Almeirim. Foram ainda levantados dez autos de contraordenação por falta de identificação electrónica, ausência de plano de vacinação e más condições de alojamento de animais de companhia.

No âmbito da fiscalização ambiental e urbanística, foi demolida uma barraca ilegal que se encontrava desocupada e registado um auto de contraordenação por existência de um veículo em fim de vida. As autoridades detetaram também uma ligação clandestina à rede eléctrica pública.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim, à Direção‑Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) e à Inspeção‑Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT).

A acção contou com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental de Santarém, do Destacamento de Intervenção, da Câmara Municipal de Almeirim, do veterinário municipal, do CROAC e da E‑Redes.