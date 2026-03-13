Parque do Bonito fecha por perigo de derrocada e queda de árvores
Parque Verde do Bonito, no Entroncamento, foi encerrado ao público após as últimas intempéries deixarem um rasto de destruição com vertentes instáveis, árvores de grande porte em risco de queda e estruturas ameaçadas de colapso. A autarquia aponta para uma reabertura parcial a 1 de Abril.
O Parque Verde do Bonito, no Entroncamento, está temporariamente interdito ao público por razões de segurança, na sequência dos estragos provocados pelas recentes intempéries. A autarquia justifica o encerramento com a existência de vertentes instáveis, risco de queda de árvores de grande porte, caminhos intransitáveis e pontes e decks em perigo de colapso, condições que impedem, para já, a utilização segura de um dos espaços de lazer mais emblemáticos do concelho. O município avisa ainda que o incumprimento da interdição está sujeito à aplicação de coima.
O fecho do parque foi também tema na reunião camarária, onde os vereadores da oposição pediram explicações sobre a situação e questionaram quando poderá acontecer a reabertura. O vereador Ricardo Antunes (PS) referiu que, do exterior, são visíveis árvores tombadas sobre percursos pedonais e apelou a uma intervenção célere, lembrando que o Bonito é um espaço único e muito procurado pela população. O presidente da câmara, Nelson Cunha, confirmou que os desmoronamentos de terras atingiram sobretudo a zona da albufeira, obrigando à realização de vistorias e à avaliação técnica dos danos antes de ser tomada qualquer decisão sobre a reabertura.
Segundo a informação divulgada pela autarquia, já estão em curso trabalhos de recuperação e requalificação para restabelecer as condições de segurança e circulação. O mesmo texto adianta que, caso a evolução dos trabalhos e as condições no terreno o permitam, está prevista a reabertura parcial de trilhos e caminhos pedestres no próximo dia 1 de Abril.
Na reunião, Rui Madeira (PSD) alertou ainda para o facto de algumas entradas estarem encerradas, mas subsistirem acessos por onde os munícipes conseguem entrar, defendendo um reforço da sinalização e do bloqueio das zonas perigosas. A discussão alargou-se à necessidade de melhorar a imagem urbana do Entroncamento. Fernanda Alves (PS) defendeu mais investimento no embelezamento da cidade, com jardins cuidados e projectos de requalificação. Nelson Cunha respondeu que o município tem previstas novas plantações de árvores, intervenções na Rua Luís Falcão Sommer e um plano de modernização do estacionamento.