13/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-03-2026 10:06

Poste de telecomunicações caído há semanas na Chamusca

Um poste de telecomunicações da Altice, operado pela dstelecom, está caído há várias semanas na Avenida Almirante Gago Coutinho, na Chamusca, sem que as entidades responsáveis tenham avançado para a sua reparação.

Há várias semanas que um poste de telecomunicações permanece tombado na Avenida Almirante Gago Coutinho, na Chamusca, uma artéria mais conhecida pela população como “ladeira do bairro”, sem que até ao momento tenha sido reposta a normalidade no local. A infraestrutura, pertencente à Altice e operada pela dstelecom, encontra-se caída numa zona de passagem frequente, junto a uma área verde e muito próxima da via pública, levantando preocupações entre moradores e utilizadores daquela estrada.
Embora se trate de um poste de fibra óptica, o que afasta o perigo de choque eléctrico, a situação está longe de ser inofensiva. Os cabos baixos, a estrutura inclinada e a ocupação parcial do espaço envolvente representam um risco físico evidente para quem ali circula diariamente. A Avenida Almirante Gago Coutinho é utilizada por muitos alunos e por população em geral, sendo um dos acessos a vários pontos importantes da vila, entre eles o centro de saúde, localizado a apenas algumas dezenas de metros, ou a sede do agrupamento de escolas. A degradação daquela infraestrutura, sem intervenção visível das entidades responsáveis, agrava a sensação de insegurança numa bastante movimentada.
A imagem que ilustra este texto demonstra bem o estado de abandono do equipamento. Õ poste encontra-se derrubado sobre o terreno, preso pelos cabos, sem qualquer sinalização reforçada ou protecção eficaz que impeça aproximações. A proximidade de peões, incluindo crianças e idosos, torna ainda mais urgente a resolução do problema. Para muitos moradores, com quem O MIRANTE conversou, é incompreensível que uma situação desta natureza se arraste durante tanto tempo. Também nas redes sociais há muita contestação.
Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Nuno Mira, adiantou que o caso já foi reportado mais do que uma vez às entidades competentes. No entanto, até agora, o município não recebeu qualquer indicação sobre prazos concretos para a reposição da situação.

