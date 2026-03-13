Protecção Civil promove sessões de sensibilização nas freguesias de Coruche

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Coruche vai dinamizar, em colaboração com o Gabinete Técnico Florestal (GTF) do município e com a Guarda Nacional Republicana (GNR), um conjunto de acções de sensibilização dirigidas à população das freguesias do concelho, dedicadas a temas relacionados com a prevenção e a segurança.

Durante as sessões serão abordadas questões como as regras associadas às queimas e queimadas, a gestão da vegetação e a criação de faixas de gestão de combustível em torno das habitações, bem como a identificação da vespa asiática e os procedimentos a adoptar perante a presença desta espécie.

Segundo a autarquia, as iniciativas pretendem informar e sensibilizar os munícipes para a adopção de boas práticas, contribuindo para a redução do risco de incêndio rural e para o reforço da segurança de pessoas e bens.

As sessões vão decorrer em várias freguesias do concelho entre os dias 14 de Março e 11 de Abril, em horários repartidos entre a manhã e a tarde.

Os interessados podem obter mais informações junto do Serviço Municipal de Protecção Civil de Coruche, através do contacto telefónico 243 610 263.