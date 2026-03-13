uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-03-2026 07:00

Protecção Civil promove sessões de sensibilização nas freguesias de Coruche

Protecção Civil promove sessões de sensibilização nas freguesias de Coruche
Imagem ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativas decorrem entre 14 de Março e 11 de Abril e contam com a colaboração do Gabinete Técnico Florestal e da GNR.

O Serviço Municipal de Protecção Civil de Coruche vai dinamizar, em colaboração com o Gabinete Técnico Florestal (GTF) do município e com a Guarda Nacional Republicana (GNR), um conjunto de acções de sensibilização dirigidas à população das freguesias do concelho, dedicadas a temas relacionados com a prevenção e a segurança.
Durante as sessões serão abordadas questões como as regras associadas às queimas e queimadas, a gestão da vegetação e a criação de faixas de gestão de combustível em torno das habitações, bem como a identificação da vespa asiática e os procedimentos a adoptar perante a presença desta espécie.
Segundo a autarquia, as iniciativas pretendem informar e sensibilizar os munícipes para a adopção de boas práticas, contribuindo para a redução do risco de incêndio rural e para o reforço da segurança de pessoas e bens.
As sessões vão decorrer em várias freguesias do concelho entre os dias 14 de Março e 11 de Abril, em horários repartidos entre a manhã e a tarde.
Os interessados podem obter mais informações junto do Serviço Municipal de Protecção Civil de Coruche, através do contacto telefónico 243 610 263.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região