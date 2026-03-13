ULS Lezíria manifesta pesar por morte de enfermeira

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria manifestou o seu pesar pelo falecimento da enfermeira Paula Nunes, que exerceu funções no Hospital Distrital de Santarém durante quatro décadas. “Ao longo deste percurso, destacou-se pela dedicação, sentido de responsabilidade e pela forma humana e próxima com que cuidava dos doentes e apoiava os colegas”, lê-se em nota da ULS Lezíria publicada nas redes sociais.

O velório de Paula Nunes, de 63 anos, decorre na Igreja da Piedade a partir das 12h00 de sábado, 14 de Março, com missa pelas 14h30. O corpo segue depois para o crematório de Santarém.