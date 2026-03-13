uma parceria com o Jornal Expresso
13/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-03-2026 09:47

ULS Lezíria manifesta pesar por morte de enfermeira

ULS Lezíria manifesta pesar por morte de enfermeira
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria manifestou o seu pesar pelo falecimento da enfermeira Paula Nunes, que exerceu funções no Hospital Distrital de Santarém durante quatro décadas.

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria manifestou o seu pesar pelo falecimento da enfermeira Paula Nunes, que exerceu funções no Hospital Distrital de Santarém durante quatro décadas. “Ao longo deste percurso, destacou-se pela dedicação, sentido de responsabilidade e pela forma humana e próxima com que cuidava dos doentes e apoiava os colegas”, lê-se em nota da ULS Lezíria publicada nas redes sociais.
O velório de Paula Nunes, de 63 anos, decorre na Igreja da Piedade a partir das 12h00 de sábado, 14 de Março, com missa pelas 14h30. O corpo segue depois para o crematório de Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região