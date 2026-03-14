Arruda dos Vinhos exige prioridade máxima na reparação das suas estradas

Os autarcas de Arruda dos Vinhos aproveitaram a visita ao concelho do presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), Miguel Cruz, para deixar um aviso claro: é urgente avançar com obras nas principais estradas nacionais e não deixar que o processo adormeça. A pressão foi colocada directamente durante a deslocação de Miguel Cruz aos vários locais onde as estradas nacionais ficaram intransitáveis, com os responsáveis locais, liderados pelo presidente do município, Carlos Alves (PS), a sublinharem a necessidade de respostas rápidas.

O objectivo da visita do presidente da IP a Arruda dos Vinhos foi conhecer de perto a situação crítica das vias do concelho, destruídas após as intempéries de Fevereiro que deixaram praticamente todas as estradas do concelho intransitáveis. “O que ficou articulado com a IP é que as nossas vias são prioridades para a empresa, nomeadamente a EN115, a zona do Carrasqueiro e a EN248. Visitámos todos os pontos e a IP e o seu presidente deu-nos o compromisso que será desta que os problemas serão resolvidos”, explicou Carlos Alves, em reunião de câmara.

Muitos dos problemas que as estradas de Arruda dos Vinhos sofreram, no entanto, advêm também de intervenções da IP que há muito eram esperadas e pedidas pela comunidade embora sem sucesso. Em alguns casos chegaram tarde demais. “Até esta calamidade eram apenas vias danificadas, agora passaram a ser vias intransitáveis”, criticou Carlos Alves.

O foco principal da comitiva centrou-se em dois eixos considerados vitais para a conectividade da região. A Estrada Nacional 248, onde foram analisados os pontos onde a acumulação de águas e o desgaste do pavimento colocam em causa a segurança rodoviária, com especial atenção aos troços que ligam o concelho aos municípios vizinhos. Já na Estrada Nacional 115, foi avaliada uma via fustigada por movimentos de vertente e abatimentos de piso decorrentes da saturação dos solos, consequência das chuvas intensas, situação que exige uma intervenção técnica mais profunda e urgente.

“O compromisso que a IP nos deu é que é prioridade e para avançar. Do ponto de vista geotécnico não é só tapar buracos e pavimentar. A EN115 é talvez a mais complicada. Tem de ter uma avaliação geotécnica muito sólida porque a intervenção é complexa. Já temos avaliações prévias do LNEC mas são muito rudimentares e requerem outro tipo de intervenção”, explicou Carlos Alves. Para os munícipes de Arruda dos Vinhos a expectativa foca-se agora na transição das promessas da IP para o terreno.