Arruda dos Vinhos reforça combate à vespa asiática

O município de Arruda dos Vinhos está a implementar uma estratégia de prevenção, controlo e erradicação da vespa velutina, conhecida como vespa asiática, com o objectivo de reduzir a presença desta espécie invasora no concelho.

No âmbito desta iniciativa, o Serviço Municipal de Protecção Civil vai proceder à instalação de armadilhas e atractivos (iscos) destinados à captura destas vespas em vários pontos do território. A colocação destes dispositivos decorre entre os meses de Março e Maio, numa densidade aproximada de uma armadilha por quilómetro quadrado em espaço urbano e de uma armadilha por cada quatro quilómetros quadrados em zonas rurais.

Durante este período, os serviços municipais irão realizar monitorizações quinzenais para proceder à contagem das vespas capturadas e proceder à substituição dos iscos. As autoridades apelam aos proprietários, arrendatários ou responsáveis pelos terrenos onde as armadilhas venham a ser instaladas para que não alterem a sua localização, garantindo assim a eficácia do processo de monitorização. No final do período de captura os serviços municipais procederão à recolha das armadilhas.

Numa fase posterior, e com o aparecimento dos ninhos definitivos, o município prevê também a destruição dos mesmos no local sempre que sejam identificados.

De acordo com a autarquia, estas medidas visam diminuir a propagação desta espécie exótica invasora, considerada prejudicial para o ecossistema, sobretudo para as abelhas, além de reduzir os riscos para a saúde pública associados à sua presença.

Para mais informações os munícipes podem contactar o Serviço Municipal de Protecção Civil ou o Gabinete Técnico Florestal da Câmara de Arruda dos Vinhos através do telefone 263977000 (dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30) ou pelos endereços electrónicos proteccao.civil@cm-arruda.pt e gtf@cm-arruda.pt.