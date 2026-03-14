Câmara dos Jovens de Abrantes toma posse para novo mandato com orçamento de 10 mil euros

A segunda edição da Câmara dos Jovens de Abrantes entrou num novo ciclo no sábado, 7 de Março, com a tomada de posse do executivo eleito para mais um ano de mandato. A lista vencedora, a única a apresentar-se a sufrágio, vai agora avançar com as propostas apresentadas, dispondo de um orçamento de 10 mil euros. O novo executivo volta a ser liderado por Raquel Vital, acompanhada pelos vereadores Francisco Prates, Iara Gonçalves, Ana Margarida Baptista, Diogo Silva, Lucas Pita e João Pereira, todos integrantes da lista J – Juntos por Ti, que assim renovou o mandato.

A cerimónia de tomada de posse decorreu no Edifício Pirâmide, na presença do executivo da Câmara Municipal de Abrantes, do presidente da Assembleia Municipal de Abrantes, de representantes da comunidade educativa, familiares e instituições do concelho. A sessão começou com a assinatura do auto de posse por parte dos sete elementos do novo executivo da Câmara dos Jovens, seguindo-se as intervenções da presidente, Raquel Vital, e do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos.