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Sociedade | 14-03-2026 21:00

Cartaxo pedala para o futuro com escolas equipadas para bicicletas e trotinetes

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Município do Cartaxo deu mais um passo na aposta na mobilidade sustentável ao instalar abrigos para bicicletas e pontos de carregamento para bicicletas e trotinetes eléctricas em duas escolas do concelho. A intervenção, financiada pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, quer incentivar hábitos de deslocação mais saudáveis e amigos do ambiente entre a comunidade escolar.

O município do Cartaxo reforçou a aposta na mobilidade escolar sustentável com a instalação de abrigos para bicicletas e pontos de carregamento para bicicletas e trotinetes eléctricas nos recintos da Escola Marcelino Mesquita, no Cartaxo, e da Escola D. Sancho I, em Pontével. A medida integra o projecto “Pedalar com Segurança: Mobilidade Activa e Sustentável no Município do Cartaxo”, apoiado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), através do Fundo para o Serviço Público de Transportes. A iniciativa insere-se na estratégia municipal para promover formas de deslocação mais sustentáveis em contexto escolar, criando condições para que alunos e restante comunidade educativa possam optar por meios de transporte alternativos ao automóvel.
Além dos abrigos e dos pontos de carregamento, foram também instalados equipamentos de apoio ao desenvolvimento motor nas escolas abrangidas, numa intervenção que pretende conjugar mobilidade, segurança e bem-estar. O apoio financeiro enquadra-se numa verba global de um milhão de euros disponibilizada pelo IMT para projectos de modernização dos transportes públicos e de mobilidade em territórios fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Do montante total, 750 mil euros destinam-se à aquisição e instalação de abrigos de paragem, melhoria de interfaces e sinalização, enquanto os restantes 250 mil euros são canalizados para o desenvolvimento de informação ao público.

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