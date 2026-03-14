uma parceria com o Jornal Expresso
14/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-03-2026 20:36

Colisão na EN3, junto à igreja do Vale de Santarém, provoca um ferido ligeiro

Colisão na EN3, junto à igreja do Vale de Santarém, provoca um ferido ligeiro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Uma colisão na EN3, junto à igreja do Vale de Santarém, provocou um ferido ligeiro e obrigou a trabalhos de limpeza da via.

Uma colisão entre viaturas na Estrada Nacional 3, no Vale de Santarém, junto à igreja, provocou um ferido ligeiro e condicionou a circulação naquela zona. O acidente mobilizou meios de socorro para o local, tendo a vítima recebido assistência no local. Após o embate, a empresa Segurança e Ambiente procedeu aos trabalhos de limpeza da via, de forma a repor as condições de segurança e permitir a normalização do trânsito. O sinistro gerou alguns constrangimentos na circulação rodoviária numa das zonas mais movimentadas da localidade, junto à igreja do Vale de Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região