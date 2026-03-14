Colisão na EN3, junto à igreja do Vale de Santarém, provoca um ferido ligeiro

Uma colisão entre viaturas na Estrada Nacional 3, no Vale de Santarém, junto à igreja, provocou um ferido ligeiro e condicionou a circulação naquela zona. O acidente mobilizou meios de socorro para o local, tendo a vítima recebido assistência no local. Após o embate, a empresa Segurança e Ambiente procedeu aos trabalhos de limpeza da via, de forma a repor as condições de segurança e permitir a normalização do trânsito. O sinistro gerou alguns constrangimentos na circulação rodoviária numa das zonas mais movimentadas da localidade, junto à igreja do Vale de Santarém.