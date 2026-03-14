Extraditado para Espanha suspeito apanhado em operação com buscas no Entroncamento e Santa Margarida

O cidadão português suspeito de um homicídio consumado e de outro tentado, ocorridos a 27 de Março de 2025, em Madrid, foi na sexta-feira, 13 de Março, extraditado para Espanha, depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária a 11 de Novembro do ano passado, em Nisa, onde aguardava em prisão preventiva. Mas a operação policial, denominada “Fribérico”, teve também expressão no distrito de Santarém. Segundo fonte da Polícia Judiciária, na altura da operação foram detidos outros três cidadãos portugueses, em acções desencadeadas no Entroncamento e em Santa Margarida, localidades que surgem assim associadas a um caso violento ligado, alegadamente, a negócios de droga.

De acordo com a PJ, os quatro suspeitos terão actuado em conjunto num crime que provocou a morte de um cidadão marroquino e ferimentos graves num cidadão espanhol, numa residência na zona de Madrid. Quando os investigadores chegaram ao local, encontraram uma das vítimas sentada numa cadeira, com vários impactos de arma de fogo no corpo e cortes nos pulsos compatíveis com o uso de braçadeiras. A segunda vítima apresentava um ferimento de bala na perna esquerda. Além dos crimes de homicídio consumado e tentado, os suspeitos estão também indiciados por tráfico de droga, detenção de arma proibida e dano com arma de fogo. A operação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, em articulação com a Guardia Civil espanhola, correndo a investigação em território nacional no DIAP de Santarém.