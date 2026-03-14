Instalação de publicidade selvagem em passeios de Alhandra revolta comunidade

Há quem seja obrigado a caminhar na estrada depois da junta ter permitido a colocação de painéis publicitários no centro dos passeios, relançando o debate sobre até que ponto vale tudo para conseguir arrecadar mais alguns euros ou equipamentos. Publicidade no espaço público é uma praga no concelho de Vila Franca de Xira que rende milhares todos os anos às juntas de freguesia em VFX.

Na última semana a comunidade de Alhandra foi surpreendida com a instalação de dois painéis publicitários em dois passeios muito frequentados da vila, um na Estrada Nacional 10 e outro na rua Miguel Bombarda, com a situação a gerar de imediato queixas e revolta em vários moradores.

Num dos casos, na rua Miguel Bombarda, junto ao passeio ribeirinho, a estrutura tapa totalmente o passeio impedindo a circulação dos peões e obrigando-os a contornar o obstáculo e a caminhar pela estrada. Já no passeio da Estrada Nacional 10 apesar da estrutura não impedir totalmente a circulação aos peões, cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé, gera transtornos a quem ali circula e apresenta um impacto visual indesejável na zona, já tendo sido avistados vários moradores a caminhar pela estrada naquele local, o que pode representar um perigo acrescido de acidente, dizem alguns moradores ouvidos pelo nosso jornal.

“Estes painéis confrontam de forma agressiva e abusiva com os legítimos direitos das pessoas que se deslocam nos passeios públicos, não obstante os discursos políticos que regularmente ouvimos dos pseudoprofetas da defesa das acessibilidades”, lamenta Joaquim Saianda, residente, em carta enviada a O MIRANTE sobre o assunto. Também Jorge Zacarias, presidente da Sociedade Euterpe Alhandrense e um rosto conhecido em Alhandra, lançou uma carta aberta condenando este tipo de publicidade selvagem no espaço público e a pedir acção rápida da junta de freguesia, a entidade responsável pelo licenciamento daquelas estruturas.

“Como poderá circular no passeio uma pessoa com mobilidade reduzida ou utilizadora de cadeira de rodas? É evidente a barreira arquitectónica que tal situação representa para cidadãos invisuais”, criticou, pedindo que futuras correcções sejam “devidamente planeadas” para evitar que a polémica se repita.

A legalização da publicidade exterior é uma competência da câmara municipal que está delegada nas juntas de freguesia e que constitui uma importante fonte de receita para as autarquias. A O MIRANTE o presidente da junta da União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Nuno Marques da Silva (PS) refere que a aprovação da instalação das duas estruturas aconteceu em assembleia de freguesia, após proposta da junta.

“A colocação foi à troca de nos darem quatro novas paragens de autocarro”, explica o autarca, que concorda que a colocação destas estruturas é um obstáculo à mobilidade da comunidade.

“Infelizmente não há bela sem senão, mas uma coisa é impedir totalmente as pessoas de transitar no passeio, outra coisa é colocarmos um obstáculo”, refere o autarca, garantindo que no caso da EN10 as fotos criam uma ilusão de óptica: “Eu próprio fui lá medir e passa uma cadeira de rodas e dois carrinhos de bebé ao lado do painel”, assegura. No caso do passeio da rua Miguel Bombarda o autarca admite que a circulação não é possível. “No entanto o passeio nunca esteve com rampas e por isso as cadeiras de rodas já não conseguiam ali circular”, justifica.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE