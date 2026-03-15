uma parceria com o Jornal Expresso
15/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-03-2026 07:00

Alenquer apoia freguesias no projeto Med On Tour

medico medicina
foto ilustrativa - foto Unsplash
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa prevê rastreios de saúde e ações de sensibilização realizada por estudantes de medicina.

Foi aprovado, em reunião de Câmara de Alenquer, o protocolo de cooperação no âmbito do projecto “Med On Tour-2026”, destinado a promover a saúde e o bem-estar das populações do concelho.
A iniciativa anual realiza-se em parceria com a Associação de Estudantes da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e prevê a dinamização de rastreios e acções de sensibilização junto dos munícipes.
O projecto contempla a atribuição de apoio financeiro às juntas e uniões de freguesia que participem nas actividades, bem como o financiamento de despesas de alimentação e alojamento para os participantes, estudantes de medicina.
O município destaca na proposta que a iniciativa permitirá, igualmente, aos jovens estudantes de medicina conhecer melhor o território e a comunidade.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região