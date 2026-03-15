Edifício da Escola Maria Lamas com problemas estruturais volta a suscitar dúvidas

O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), aproveitou a recente presença de técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) na cidade para uma visita à Escola Secundária Maria Lamas com o objectivo de ser pedida uma nova vistoria ao edifício mais recente. O mesmo que foi alvo de avaliações, em 2009, pelo Ministério da Educação e posteriormente pelo LNEC, que concluíram que apresentava anomalias na construção, apontando um deles para a demolição. “Não podemos orçamentar o arranjo de um edifício sem ter um diagnóstico, sem saber o custo. Além disso, vamos tentar uma candidatura a fundos e tem de ser em parceria com o Ministério da Educação”, disse o autarca a O MIRANTE.

Numa publicação recente nas suas redes sociais, José Trincão Marques escreveu que o edifício em causa “apresenta danos estruturais gravíssimos” o que levou, por sua vez, o vereador do PSD, Tiago Ferreira, a fazer uma comunicação onde questiona se foi preciso o LNEC ir a Torres Novas para “constatar uma realidade conhecida há vários anos” e evidenciada por um relatório dessa mesma entidade que identificou “problemas estruturais graves” no edifício.

O social-democrata deixou no ar a dúvida se estarão garantidas as condições de segurança para a comunidade escolar. Sobre esta questão, José Trincão Marques diz não estar em condições de responder com clareza. “Neste momento não sei nem ninguém sabe. Só quando vier o relatório”, disse, sublinhando que se deve aguardar a vistoria e novo relatório. O presidente salienta que é do interesse de todos o arranjo do edifício, onde “há infiltrações de água e rachas nas paredes”. Questionado por O MIRANTE sobre se não deveria o edifício ter sido alvo de uma intervenção de fundo em mandatos anteriores, José Trincão Marques diz que não fará “juízos de valor” sem ter em sua posse as conclusões de um novo relatório do LNEC.

O PSD defende uma “acção imediata com vontade política e verbas” e critica o PS por ter dito, aquando da preparação do orçamento municipal, que “não havia dinheiro”, tendo-se depois constatado, na última assembleia municipal, que “houve um excedente orçamental de cinco milhões de euros”. Tiago Ferreira vinca: “Existe saldo orçamental e a Educação é uma prioridade”.

Há mais escolas a precisar de obras

A cumprir o primeiro mandato como presidente da Câmara de Torres Novas, depois de ter sido durante dez anos presidente da assembleia municipal, José Trincão Marques reconhece que a Escola Maria Lamas necessita de ser intervencionada, assim como outros estabelecimentos de ensino do concelho, como a Escola Artur Gonçalves e a escola de Riachos. “Espero a partir de Junho começar a trabalhar no novo orçamento e já contemplar uma intervenção na [Escola] Maria Lamas e outros edifícios com problemas estruturais”, disse.

Contactada por O MIRANTE, a directora do Agrupamento de Escolas Gil Paes, Isilda Pereira, refere que “não foi realizada qualquer avaliação técnica recente que identifique problemas de segurança no edifício” e afirma que “acompanha com sentido de responsabilidade qualquer iniciativa que vise estudar, de forma rigorosa, a melhoria das condições da escola, sempre com o objectivo de beneficiar a comunidade educativa”.