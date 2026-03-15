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Sociedade | 15-03-2026 18:00

História milenar da Lezíria do Tejo ganha vida no Jardim da Liberdade

História milenar da Lezíria do Tejo ganha vida no Jardim da Liberdade
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Uma viagem pela história humana da Lezíria do Tejo, dos primeiros povoadores ao mundo romano, vai instalar-se no Jardim da Liberdade, em Santarém, com uma exposição de entrada livre que junta património, arqueologia e participação do público.

A exposição itinerante “NÓS DO TEJO. Dos caçadores recolectores ao mundo romano” vai estar patente no Jardim da Liberdade, em Santarém, entre 20 de Março e 12 de Abril, com entrada livre, convidando o público a percorrer milhares de anos de presença humana na região. A mostra, promovida pela Rede de Museus da Lezíria do Tejo e pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, revela de que forma a topografia e os recursos naturais moldaram a ocupação do território, desde os primeiros grupos de caçadores-recolectores até às comunidades agropastoris, metalúrgicas e ao mundo romano.
A inauguração está marcada para 20 de Março, às 16h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, seguindo-se uma visita à exposição. Pensada como uma experiência sensorial e participativa, a mostra propõe ao visitante descobrir e interpretar os vestígios que ajudam a contar a evolução humana na Lezíria. No dia 21 de Março, a Casa do Brasil, em Santarém, recebe um encontro aberto ao público com investigadores e especialistas em arqueologia e história regional. O projecto vai percorrer, até Junho de 2027, os 11 municípios da Lezíria do Tejo.

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