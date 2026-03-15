Obra de 2,2 milhões elimina passagem de nível em Abrantes e condiciona trânsito durante sete meses

A circulação na EN118, em Abrantes, vai ficar condicionada a partir de segunda-feira e durante cerca de sete meses devido à construção de uma nova passagem inferior rodoviária na Linha da Beira Baixa, uma intervenção de 2,2 milhões de euros que vai permitir acabar com uma passagem de nível considerada há muito uma preocupação de segurança. A informação foi avançada pela Infraestruturas de Portugal (IP), que explica que os constrangimentos no trânsito vão sentir-se no troço entre os quilómetros 135,250 e 135,850 da EN118, onde a velocidade máxima será limitada a 30 quilómetros por hora.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, sublinha a importância de uma obra há muito aguardada no concelho. Em declarações à Lusa, o autarca afirmou que esta é uma intervenção “há muitos anos prevista” e que vai reforçar “significativamente a segurança na travessia da ferrovia”, quer para automobilistas quer para peões. Apesar de reconhecer os transtornos que uma empreitada desta dimensão inevitavelmente provoca, Manuel Jorge Valamatos considera que o resultado final compensará os incómodos. “Depois das obras a situação ficará melhor e sobretudo as questões de segurança de quem ali transita vão ser melhoradas”, referiu.

A nova passagem inferior vai nascer ao quilómetro 2,528 da Linha da Beira Baixa, na União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, permitindo suprimir a actual passagem de nível existente ao quilómetro 2,488. A empreitada, consignada em Janeiro de 2026, enquadra-se no Plano para a Redução da Sinistralidade em Passagens de Nível 2024-2030.