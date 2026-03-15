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Sociedade | 15-03-2026 18:00

Peritos europeus na Companhia das Lezírias para avaliar combate à ‘Murchidão do Pinheiro’

Peritos europeus na Companhia das Lezírias para avaliar combate à ‘Murchidão do Pinheiro’
Peritos europeus e responsáveis da empresa reunidos durante a visita técnica - foto DR
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A Companhia das Lezírias recebeu uma equipa de peritos da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos que veio verificar o resultado das acções de contenção do nemátodo do pinheiro, para emitir um parecer científico sobre os riscos que aquela doença representa actualmente no território da União Europeia.

A Companhia das Lezírias recebeu uma equipa de peritos da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos que veio verificar o resultado das acções de contenção do nemátodo do pinheiro, para emitir um parecer científico sobre os riscos que aquela doença representa actualmente no território da União Europeia.
Durante a sessão, foi evidenciado como a integração de acções de monitorização contínua e o controlo rigoroso do declínio das árvores têm sido eficazes no combate à disseminação da vulgarmente designada doença-da-murchidão-do-pinheiro.
O testemunho da Companhia das Lezírias, que tem uma área total de pinhal de 1017 hectares, permitiu que a equipa de peritos recolhesse informação detalhada e fundamentada para a avaliação de risco que será apresentada à Comissão Europeia, garantindo que as futuras directrizes comunitárias reflectem a realidade operacional das áreas afectadas. Para João Fonseca, director Florestal e de Sustentabilidade da Companhia das Lezírias, “receber uma comitiva de peritos como esta da União Europeia é o sinal inequívoco de que o trabalho desenvolvido pela CL nesta matéria se distingue pelo seu rigor e relevância”. A comitiva da EFSA que viajou até Portugal foi liderada pela polaca Agata Kaczmarek e contou com um vasto grupo de peritos de renome internacional.

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