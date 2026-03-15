Tragédias no Ribatejo acompanham subida nacional de mortes nas estradas

O aumento da mortalidade rodoviária em Portugal também tem reflexo directo na região ribatejana, onde as primeiras semanas de 2026 ficaram marcadas por acidentes fatais que O MIRANTE noticiou e que voltam a expor a fragilidade de algumas vias da região. Segundo dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre 1 de Janeiro e 8 de Fevereiro registaram-se 16.498 acidentes no país, que provocaram 60 mortos, mais 14 do que no mesmo período de 2025, o que representa um aumento de 31%. Há ainda 195 feridos graves e 3.796 ligeiros.

Na região, a 4 de Janeiro, um ciclista perdeu a vida na sequência de uma colisão rodoviária na aldeia do Chouto, no concelho da Chamusca, um acidente que voltou a colocar em evidência a vulnerabilidade de quem circula em duas rodas em estradas nacionais com tráfego misto e pouca margem de protecção. Já a 17 de Fevereiro, um homem morreu num acidente na A1, uma das principais artérias que atravessa o distrito de Santarém e liga o norte ao sul do país. A autoestrada, apesar de ser considerada uma via estruturante e teoricamente mais segura, continua a registar ocorrências graves, muitas vezes associadas a velocidade excessiva ou distracção.

Embora os distritos do Porto e Lisboa concentrem o maior número absoluto de acidentes, a realidade do distrito de Santarém, atravessado por eixos como a A1, A23, EN3 e EN118, demonstra que o risco está longe de ser exclusivo das grandes áreas metropolitanas. O tráfego intenso de pesados, a circulação pendular para Lisboa e a extensão da rede de estradas nacionais mantêm o território sob pressão permanente. Os números da ANSR referem-se a vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou durante o transporte para o hospital, podendo ainda sofrer actualizações.