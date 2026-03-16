Abrantes investe mais de 10 mil euros para levar 634 alunos à Futurália

Autarquia quer ajudar estudantes do 9.º e 12.º anos a decidir o futuro académico e profissional através de visita à maior feira de educação e emprego do país.

Mais de 634 alunos do 9.º e 12.º anos do concelho de Abrantes participaram numa visita à Futurália, em Lisboa, numa iniciativa promovida pelo município para apoiar os jovens na escolha dos seus percursos escolares e profissionais. Considerada a maior feira de educação, formação e empregabilidade realizada em Portugal, a Futurália reúne instituições de ensino superior, entidades formadoras e várias organizações ligadas ao mercado de trabalho, permitindo aos estudantes contactar directamente com diferentes ofertas e oportunidades.

A iniciativa envolveu alunos de várias escolas do concelho, que se deslocaram ao evento acompanhados por professores e técnicos municipais. Para tornar possível a participação dos estudantes, a Câmara de Abrantes suportou os custos com os bilhetes de entrada, num valor de 3.170 euros, e assegurou ainda o transporte através do aluguer de vários autocarros que, ao longo de três dias, fizeram a ligação entre o concelho e o local do evento. No total, o investimento municipal nesta acção ascendeu a 10.883 euros.

Com esta participação na Futurália, a autarquia pretende reforçar o apoio à orientação escolar dos jovens abrantinos, proporcionando-lhes contacto directo com diferentes saídas formativas e profissionais, numa fase decisiva do seu percurso académico.