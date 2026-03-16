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Sociedade | 16-03-2026 21:00

Abrantes investe quase um milhão no movimento associativo do concelho

Abrantes investe quase um milhão no movimento associativo do concelho
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Com quase um milhão de euros em apoios, a Câmara de Abrantes volta a apostar forte no movimento associativo do concelho, financiando 219 projectos de 97 associações e colectividades através do programa FINAbrantes.

O município de Abrantes vai atribuir 986.707,99 euros a 97 associações e colectividades do concelho, no âmbito do programa FINAbrantes, numa aposta que abrange 219 projectos e reforça o papel do associativismo na vida local. A verba agora aprovada distribui-se por várias áreas de intervenção: cultura, com 150.932,04 euros; desporto, com 294.839,63 euros; juventude, com 13.584 euros; social, com 105.603,18 euros; eventos, com 118.449,32 euros; e investimento, com 303.299,42 euros.
A componente de investimento, criada em 2022, continua a assumir especial relevância no apoio às colectividades, permitindo financiar obras de conservação, beneficiação e construção de infra-estruturas, bem como a aquisição de equipamentos e viaturas. Esta medida conta com uma dotação anual adicional de 300 mil euros.
A cerimónia de assinatura dos contratos-programa decorreu na sede da Associação de Moradores de Abrançalha de Baixo e juntou representantes das áreas da cultura, desporto, juventude, social, eventos e investimento. Durante a sessão, o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, destacou que este apoio traduz a confiança do município no tecido associativo local, sublinhando o papel das colectividades na dinamização do território e na construção de uma comunidade mais participativa. Nos últimos anos, o município já canalizou mais de sete milhões de euros para as associações do concelho através do programa FINAbrantes.

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