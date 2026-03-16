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Sociedade | 16-03-2026 10:18

Câmara de Salvaterra de Magos lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu

Câmara de Salvaterra de Magos lamenta morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu
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A autarquia vincou papel do arquitecto na defesa e recuperação de elementos relevantes do património histórico do concelho.

O município de Salvaterra de Magos manifestou pesar pela morte do arquitecto Jorge de Brito e Abreu, recordando o seu contributo para a salvaguarda e valorização do património cultural português.
Ao longo da sua carreira, Jorge de Brito e Abreu integrou durante vários anos a Comissão Municipal do Património da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, acompanhando diversas obras de recuperação promovidas pelo município.
Entre os trabalhos em que esteve envolvido destaca-se o apoio prestado na recuperação da Falcoaria Real de Salvaterra de Magos e, mais recentemente, na intervenção realizada pela Santa Casa da Misericórdia de Salvaterra de Magos na Capela da Misericórdia.
Numa nota de pesar, o município endereçou as mais sentidas condolências à família e amigos, prestando homenagem ao percurso do arquitecto e ao seu contributo para a salvaguarda do património.

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