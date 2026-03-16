Rotary de Tomar debate futuro da IA com alerta para desemprego em massa

A Inteligência Artificial pode vir a provocar uma transformação radical no mercado de trabalho e deixar grande parte da população desempregada a médio prazo. O alerta foi deixado por Luís Garcia, doutorado em Informática, durante uma palestra promovida pelo Rotary Club Tomar Cidade, que levou à Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina um debate sobre os riscos, desafios e dilemas de uma tecnologia que, segundo o orador, avança muito depressa.

A sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, em Tomar, recebeu na quarta-feira, 11 de Março, a palestra pública “ERRO 404 – Humano não encontrado”, promovida pelo Rotary Club Tomar Cidade. A iniciativa procurou abrir espaço à reflexão sobre o impacto da Inteligência Artificial no quotidiano, reunindo participantes em torno de um tema que ganha cada vez mais peso no debate público. O orador convidado, Luís Garcia, doutorado em Informática e formador nas áreas da cibersegurança, inteligência artificial, redes e formação de formadores, deixou avisos duros sobre o futuro do trabalho. Na sua intervenção, sustentou que a Inteligência Artificial poderá, a médio prazo, substituir a esmagadora maioria dos postos de trabalho, empurrando a sociedade para níveis de desemprego sem precedentes e para uma crise de propósito humano.

