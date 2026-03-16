Salgueiro Maia e Veríssimo Serrão são os primeiros distinguidos com as Chaves de Ouro de Santarém

As Chaves de Ouro da Cidade de Santarém vão ser entregues pela primeira vez no feriado municipal de 19 de Março, numa cerimónia onde vão ser distinguidas, com condecorações de vários graus, instituições e personalidades, algumas a título póstumo.

O historiador Joaquim Veríssimo Serrão e o capitão de Abril Fernando Salgueiro Maia, já falecidos, vão ser os primeiros distnguidos com a Chave de Ouro da Cidade de Santarém, consideradas as mais altas condecorações de alto prestígio do município. A cerimónia vai ter lugar no dia 19 de Março, feriado municipal, pelas 18h00, no Convento de São Francisco. A deliberação foi aprovada à porta fechada, como é habitual quando está em causa a votação de nomes, no final da reunião do executivo de 16 de Março.



O executivo camarário deliberou também atribuir quatro medalhas de ouro. Os escolhidos são o ex-presidente da câmara Ricardo Gonçalves; o ex-presidente da assembleia municipal Joaquim Neto; o professor e historiador Martinho Vicente Rodrigues, também director do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão; e, a título póstumo, Álvaro Pinto Correia, engenheiro civil com raízes em Tremês, que fez parte dos órgãos sociais da Misericórdia de Santarém, Casa da Europa do Ribatejo e ajudou a fundar a Escola Profissional do Vale do Tejo, tendo sido também secretário de Estado da Construção Civil e da Habitação e Urbanismo, administrador da Caixa Geral de Depósitos, entre outros cargos.



A Medalha de Honra do Município vai ser atribuída a Carlos Beato, antigo Capitão de Abril e camarada de armas de Salgueiro Maia. Já as Medalhas de Mérito distinguem o jovem actor João Arrais; o Círculo Cultural Scalabitano; a Livraria Aqui Há Gato; o artista Herman José; o jornal Correio do Ribatejo; o restaurante a Taberna do Quinzena; o fundador e presidente do Vitória de Santarém António Pardelhas; o médico Ângelo Nobre; e, a título póstumo, a professora Mariana Viegas.



As medalhas de Altruísmo são atribuídas ao Lar de Santo António da Cidade de Santarém e às Misericórdias de Alcanede, Pernes e Santarém. “A atribuição destas condecorações foi decidida pela excelência das personalidades e entidades nomeadas, atendendo ao inestimável contributo dado aos Munícipes, à Cidade e a todo o concelho de Santarém”, justifica o município em comunicado.



