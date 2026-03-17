Alunos do Cartaxo e da Baviera deixam marca ecológica na Quinta das Pratas

A Escola Secundária do Cartaxo está a receber, até 21 de Março, um grupo de alunos e professores do Inntal Gymnasium Raubling, da Baviera, Alemanha, para uma mobilidade integrada no programa Erasmus+. No centro da visita está a criação de um projecto de arte urbana com reutilização de materiais, subordinado ao tema Upcycling Street Art & Animal Life, inspirado na fauna do rio Tejo. Uma das principais obras desta iniciativa é a construção de um mural com recurso a materiais reciclados, que ficará exposto de forma permanente na Quinta das Pratas, assumindo-se como símbolo visível desta parceria internacional e da preocupação ambiental que lhe está associada. Mais do que um trabalho artístico, trata-se de uma mensagem de sensibilização para a preservação da biodiversidade e para a importância da reutilização de recursos.

A visita dos estudantes alemães ao Cartaxo não se limita, no entanto, ao projecto artístico. O programa inclui várias actividades de carácter cultural e a participação na Semana em Movimento, reforçando a componente de intercâmbio, partilha de experiências e contacto com a realidade local. Em Maio será a vez dos alunos do Cartaxo viajarem até à Baviera, onde irão participar num projecto semelhante, desta vez centrado na fauna do ecossistema alpino.