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Sociedade | 17-03-2026 21:00

Aposta na investigação para melhorar cuidados de saúde

Aposta na investigação para melhorar cuidados de saúde
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ULS Lezíria arrancou com um curso de metodologias de investigação destinado aos seus profissionais de saúde, numa aposta na formação científica e na criação de projectos capazes de melhorar a prática clínica e reforçar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) arrancou com um curso de formação em metodologias de investigação destinado aos seus profissionais de saúde, numa iniciativa que pretende estimular a produção científica dentro da instituição e reforçar a aplicação do conhecimento à prática clínica. A formação, intitulada “Desenvolvimento de Um Projecto de Investigação”, teve início na terça-feira, 10 de Março, e decorre na Biblioteca Dr. Manuel Evaristo, no Centro de Saúde de Santarém, em São Domingos. A iniciativa é promovida pelo Gabinete de Investigação, em parceria com o Gabinete de Formação da ULS Lezíria.
Com esta acção, a instituição pretende introduzir os profissionais à investigação em saúde, dotando-os de ferramentas metodológicas para a concepção, estruturação e desenvolvimento de projectos científicos. O objectivo passa por capacitar os participantes para criarem estudos que possam contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, assentes na melhor evidência científica disponível. O curso tem uma duração total de 30 horas, distribuídas por 10 semanas, e inclui seis sessões presenciais, complementadas com cinco blocos de trabalho autónomo, destinados à consolidação de conhecimentos e à aplicação prática das matérias abordadas.
Na primeira sessão foram trabalhados temas como a definição do problema e da pergunta de investigação, bem como a formulação de objectivos e hipóteses. No final da formação, os participantes deverão apresentar um projecto de investigação desenvolvido a partir de uma ideia inicial, percorrendo todas as etapas essenciais do processo investigativo.

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