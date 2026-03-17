Aposta na investigação para melhorar cuidados de saúde

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) arrancou com um curso de formação em metodologias de investigação destinado aos seus profissionais de saúde, numa iniciativa que pretende estimular a produção científica dentro da instituição e reforçar a aplicação do conhecimento à prática clínica. A formação, intitulada “Desenvolvimento de Um Projecto de Investigação”, teve início na terça-feira, 10 de Março, e decorre na Biblioteca Dr. Manuel Evaristo, no Centro de Saúde de Santarém, em São Domingos. A iniciativa é promovida pelo Gabinete de Investigação, em parceria com o Gabinete de Formação da ULS Lezíria.

Com esta acção, a instituição pretende introduzir os profissionais à investigação em saúde, dotando-os de ferramentas metodológicas para a concepção, estruturação e desenvolvimento de projectos científicos. O objectivo passa por capacitar os participantes para criarem estudos que possam contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde, assentes na melhor evidência científica disponível. O curso tem uma duração total de 30 horas, distribuídas por 10 semanas, e inclui seis sessões presenciais, complementadas com cinco blocos de trabalho autónomo, destinados à consolidação de conhecimentos e à aplicação prática das matérias abordadas.

Na primeira sessão foram trabalhados temas como a definição do problema e da pergunta de investigação, bem como a formulação de objectivos e hipóteses. No final da formação, os participantes deverão apresentar um projecto de investigação desenvolvido a partir de uma ideia inicial, percorrendo todas as etapas essenciais do processo investigativo.