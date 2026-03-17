Associação de Alenquer lamenta chumbo da baixa médica paga a 100% para doentes com cancro

Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer, lamenta a rejeição dos projectos de lei que propunham o pagamento a 100% do subsídio de doença aos doentes com cancro. A petição pública lançada sobre o tema já ultrapassa as 31 mil assinaturas.

A Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer, lamentou o chumbo dos projectos de lei que pretendiam garantir o pagamento do subsídio de doença a 100% aos doentes com cancro.

A associação, que presta apoio aos doentes oncológicos e seus familiares, foi uma das que esteve reunida com a secretária de Estado da Segurança Social, Susana Lima, no sentido de sensibilizar a responsável para o assunto.

“Por experiência própria encontrei doentes oncológicas a trabalhar durante a quimioterapia, porque viviam sozinhas e não podiam estar de baixa, uma vez que precisavam do vencimento completo para o seu sustento. Isto é uma violência enorme”, disse a O MIRANTE a presidente da associação, Natércia Mateus.

A Associação Acolher Prá Vida está a sensibilizar as pessoas para que assinem a petição pública “Pelo Pagamento a 100% do Subsídio de Doença (baixa) para doentes oncológicos”, que até à data contava com 31.314 assinaturas.

A Assembleia da República rejeitou na sexta-feira, 13 de Março, com os votos contra da bancada do PSD e do CDS-PP, partidos que sustentam o Governo, os diplomas apresentados pelo BE, PAN, PCP, Chega, Livre e IL.

Actualmente, o subsídio de doença para doentes oncológicos varia entre 55% e 75% do seu rendimento de referência, percentagem que é aplicada conforme a duração da baixa médica.