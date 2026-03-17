Caiu da Ponte D. Luís em Santarém e salvou-se ao bater numa barra de ferro

O homem que caiu da ponte D. Luís, entre Santarém e Almeirim, na noite desta segunda-feira, 16 de Março, e teve a sorte de ficar preso numa barra de suporte de um foco de iluminação num pilar, por baixo do tabuleiro, é estrangeiro e reside em Almeirim. Desconhecem-se as causas da situação, mas durante a tarde, por volta das 18h00 o homem, na casa dos 40 anos, já tinha sido visto em cima da ponte e terá falado com alguém que acabou por ir buscá-lo, segundo fonte dos bombeiros que tinham sido alertados para a situação.

O alerta foi dado por volta das 22h00 por uma pessoa que passava de carro na ponte e viu a queda na zona que pertence ao concelho de Santarém. Os bombeiros conseguiram aceder ao homem através do tabuleiro e da estrutura metálica que o suporta com recurso a material de salvamento de grande ângulo, como cordas de rapel. A vítima estava colaborante e apresentava ferimentos na cabeça, costas e cintura pélvica, tendo sido considerado ferido grave apesar de conseguir movimentar-se.

Segundo quem esteve no local, o homem teve a sorte de bater na barra de ferro da iluminação e ficar em cima de uma saliência do pilar. A situação mobilizou duas dezenas de bombeiros de Santarém e Almeirim, a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação e elementos da PSP e da GNR. O ferido foi encaminhado para o Hospital de Santarém após estabilizado no local.