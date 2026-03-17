Cheias na Lezíria Grande de VFX causaram prejuízos de 3,5 milhões de euros

Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira registou prejuízos de 3,5 milhões de euros devido ao mau tempo, mas afirma que não houve rombos no dique graças à intervenção pronta das equipas no terreno durante as intempéries.

A Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (ABLGVFX) concluiu o acompanhamento do período de ameaça de cheia e inundação ocorrido entre 22 de Janeiro e 23 de Fevereiro, um dos episódios meteorológicos e hidrológicos mais exigentes das últimas décadas na bacia hidrográfica do rio Tejo.

Apesar de se terem registado danos nas diversas infra-estruturas, que ascendem a mais de 3,5 milhões de euros, provocados no dique de defesa, portas de água e caminhos, a ABLGVFX conclui que estes representaram uma ínfima parte do que poderia ter ocorrido se a água tivesse rompido ou galgado o Sistema de Defesa da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. Esta zona de terreno, tem a área de 13 420 hectares e é dividida, sensivelmente, a meio pela Estrada Nacional nº10 que liga Vila Franca de Xira ao Porto Alto.

“O momento mais crítico ocorreu no dia 6 de Fevereiro, quando se verificou a conjugação de elevados caudais provenientes de Espanha, chuva e ventos fortes, em período de maré cheia. Foi assim determinada a evacuação preventiva do território, como medida de precaução e salvaguarda das pessoas e das actividades instaladas na Lezíria. Apesar da intensidade do fenómeno, não se registaram rombos nem destruição do dique, o que permitiu manter o tráfego na EN10, vulgo Reta do Cabo”, explica a associação.

Durante as intempéries,a ABLGVFX activou um dispositivo reforçado de monitorização e acompanhamento das condições meteorológicas e hidrológicas, inspecção permanente do dique, operações de drenagem forçada e intervenções pontuais de reparação, contenção e mitigação de danos. Para o efeito, foram mobilizadas equipas presentes no terreno 24 horas por dia, durante várias semanas consecutivas, segundo a associação, intervindo em todos os locais de iminente ruptura e em permanente comunicação com a Agência Portuguesa do Ambiente, Forças de Segurança e Protecção Civil.

A ABLGVFX é a entidade responsável pela gestão do Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande, assegurando a operação, conservação e reabilitação das infra-estruturas de defesa, drenagem e rega que suportam uma das mais importantes áreas agrícolas do país, com uma área superior a 13.000 hectares.