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Sociedade | 17-03-2026 07:00

Homem em prisão preventiva por violência doméstica na Castanheira do Ribatejo

Homem em prisão preventiva por violência doméstica na Castanheira do Ribatejo
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Guarda Nacional Republicana enganou-se nas idades dos detidos no comunicado enviado às redacções. O tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, enquanto decorre o processo.

Um homem de 30 anos ficou em prisão preventiva após ser detido por suspeitas do crime de violência doméstica na Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. A detenção foi realizada a 13 de Março pelo Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Castanheira do Ribatejo, pertencente ao Comando Territorial de Lisboa.
De acordo com comunicado da GNR, a acção ocorreu no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica. Durante as diligências, os militares apuraram que o suspeito exercia violência psicológica, verbal e física contra a vítima, sua companheira, uma mulher de 32 anos.
Na sequência da investigação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção emitido pelas autoridades. O suspeito foi posteriormente presente ao Tribunal Judicial de Loures para primeiro interrogatório judicial.
Após a audição, o tribunal determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, enquanto decorre o processo.
As autoridades recordam que a violência doméstica é considerada crime público em Portugal, o que significa que qualquer pessoa pode e deve denunciá-la quando tiver conhecimento de situações desta natureza.
Em caso de necessidade de ajuda ou para denunciar situações de violência doméstica, os cidadãos podem recorrer ao portal de queixas electrónicas do Ministério da Administração Interna, contactar o número europeu de emergência 112 ou dirigir-se ao posto da GNR ou PSP mais próximo. Existem ainda soluções específicas, como a aplicação MAI112 e o serviço SMS Segurança, destinados a cidadãos surdos.

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