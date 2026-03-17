Manter espaços verdes em VFX vai custar este ano mais de oito milhões de euros
Município vai lançar procedimento de contratação de serviços de limpeza e manutenção dos espaços verdes municipais nas diferentes freguesias e por esse serviço vai pagar mais de oito milhões de euros.
Para conseguir manter em boas condições os mais de três milhões de metros quadrados de espaços verdes municipais ao seu cuidado, a Câmara de Vila Franca de Xira vai lançar um procedimento concursal para contratar serviços de limpeza e manutenção dos espaços verdes, que custará oito milhões e meio de euros.
A proposta foi aprovada em reunião de câmara apesar dos reparos da oposição, em particular da CDU, que voltou a manifestar a opinião de que estes serviços deveriam ser assegurados por funcionários do próprio município ao invés de recorrer a empresas privadas. O objectivo do procedimento é assegurar a conservação e manutenção dos espaços públicos sob gestão directa da autarquia. Segundo a proposta, a intervenção será organizada em 10 lotes, abrangendo diversas freguesias do concelho, estabelecimentos de ensino e unidades de saúde.
O primeiro lote, de 845 mil euros, será composto por espaços na Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e os agrupamentos de escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes e o agrupamento de escolas D. António de Ataíde. O segundo lote, de um milhão de euros, inclui Vila Franca de Xira, Alhandra e Cachoeiras e os agrupamentos de escolas Alves Redol e Professor Reynaldo dos Santos. O terceiro lote, orçado em 717 mil euros, contempla Vila Franca de Xira, Castanheira do Ribatejo e São João dos Montes e Calhandriz. O quarto lote, com verba prevista de 793 mil euros, foca-se em Alverca do Ribatejo e Sobralinho e o agrupamento de escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes.
O quinto lote vai custar 935 mil euros e está destinado a Alverca do Ribatejo e Sobralinho; Calhandriz e os agrupamentos de escolas Pedro Jacques de Magalhães e o agrupamento de escolas do Bom Sucesso. Segue-se depois o sexto lote, de 831 mil euros, onde está inserido o Forte da Casa, Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria e a Unidade de Cuidados de Saúde do Forte da Casa.
O sétimo lote, de um milhão de euros, inclui a Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vialonga e a Unidade de Cuidados de Saúde da Póvoa de Santa Iria. O oitavo lote vai custar também mais de um milhão de euros e é dedicado exclusivamente à cidade da Póvoa de Santa Iria. Já o nono lote, de 720 mil euros, destina-se a Vialonga e o décimo lote, de 650 mil euros, ao Agrupamento de Escolas de Vialonga e outros espaços da vila.
O valor base do procedimento foi definido tendo em conta contratos anteriores, aos quais foram acrescentados novos espaços públicos para manutenção e desmatação. Foi ainda considerado um aumento proporcional de 30% no preço unitário, relacionado com custos associados a recursos humanos, combustíveis, maquinaria, consumíveis e à actualização do salário mínimo, bem como ao contexto da inflação.
A previsão é de que os contratos relativos a cada lote tenham início em Julho deste ano, após a emissão do visto do Tribunal de Contas, e cada contrato terá uma duração de 36 meses ou até ao esgotamento do valor contratual.