Nova Geração exige mais estudos e contrapartidas na modernização da Linha do Norte em VFX

A coligação Nova Geração (PSD/IL) defende a necessidade de estudos mais rigorosos sobre os impactos do projecto de duplicação da linha do norte em Vila Franca de Xira, particularmente nas áreas do ruído, estacionamento e mobilidade urbana, além de exigir um conjunto de contrapartidas estruturais que deverão ser garantidas pela Infraestruturas de Portugal ao município.

Em comunicado a força política sublinha a importância de uma análise aprofundada antes de qualquer decisão definitiva.

Segundo David Pato Ferreira, “a Câmara de Vila Franca de Xira não pode aceitar decisões assentes em ‘achismos’ ou em modelos de predição cujo verdadeiro impacto só venha a ser conhecido no futuro”. Acrescenta que um projecto desta dimensão, com efeitos a longo prazo, exige rigor absoluto, estudos aprofundados e compromissos claros antes de avançar.

Entre as exigências apresentadas pela coligação estão a disponibilização de documentação adicional e estudos mais detalhados, incluindo análises de mobilidade mais concretas, comparações entre os atravessamentos actuais e os previstos após a obra, contabilização rigorosa dos lugares de estacionamento e um estudo de ruído mais detalhado, acompanhado de simulações visuais das futuras barreiras acústicas. Foi ainda defendida a apresentação de um planeamento claro das diferentes fases da obra.

A coligação propôs também a inclusão, no parecer municipal aprovado em reunião de câmara, de várias compensações consideradas prioritárias, entre as quais a conclusão do Nó II de Vila Franca de Xira à autoestrada A1 no sentido norte-sul, a criação de um novo atravessamento pedonal que assegure maior permeabilidade urbana, a construção de um apeadeiro na antiga Marinha e a criação de estacionamento estruturado que proteja a dinâmica socioeconómica de Vila Franca de Xira e de Alhandra.

A coligação manifestou ainda disponibilidade para integrar um grupo de acompanhamento do projecto, envolvendo a câmara municipal, a sociedade civil, a Infraestruturas de Portugal e entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente, com o objectivo de assegurar “transparência, participação pública e acompanhamento permanente” da evolução da obra.