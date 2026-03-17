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Sociedade | 17-03-2026 10:00

Obras na estrada Alhandra-Arruda vão demorar até ao verão

Obras na estrada Alhandra-Arruda vão demorar até ao verão
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Circulação no local tem sido feita alternadamente e apenas num sentido, gerando fortes condicionamentos de trânsito nas horas de ponta.

Vão ser, na melhor das hipóteses e se o tempo ajudar, cinco meses de obra na Estrada Nacional 248-3 entre Alhandra e Arruda dos Vinhos, que tem estado com circulação condicionada desde Fevereiro devido à derrocada de um talude na zona de São João dos Montes.
O abatimento, que aconteceu junto ao cruzamento com a rua Rosália Remechido, obrigou a reduzir a circulação a apenas uma via, gerando fortes constrangimentos de trânsito, especialmente nas horas de ponta. A estrada é da responsabilidade do município há uma década e há muito que vários autarcas e população avisavam para o acentuado estado de degradação do pavimento, que tardava a ter uma intervenção de fundo. As tempestades de Fevereiro acabaram por danificar boa parte da estrada, obrigando agora a obras de emergência que custarão 629 mil euros. O município garante que foram implementadas todas as medidas de segurança, com a circulação dos automóveis a fazer-se com a regulação de semáforos. Segundo o município, foi feita uma avaliação técnica prioritária no local, tendo os trabalhos de estabilização e contenção do talude avançado com celeridade mas onde acabaram por ser identificadas novas zonas de instabilidade, o que obrigou à realização de análises adicionais ao terreno.

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