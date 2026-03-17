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Sociedade | 17-03-2026 07:00

Pais de Alpiarça aprendem quando uma constipação pode exigir ida às urgências

Pais de Alpiarça aprendem quando uma constipação pode exigir ida às urgências
Marta Moiteiro, fisioterapeuta pediátrica, durante workshop em Alpiarça - foto O MIRANTE
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Pais e cuidadores de Alpiarça participaram num workshop dedicado à higiene nasal e aos sinais de alerta respiratório em bebés e crianças até aos três anos, numa iniciativa que procurou esclarecer dúvidas frequentes e dar mais ferramentas às famílias para saberem quando agir em casa e quando recorrer às urgências.

Pais e cuidadores de Alpiarça participaram no workshop “Pingo no Nariz”, uma acção de capacitação dedicada à higiene nasal e à identificação de sinais de alerta respiratório em bebés e crianças até aos três anos, promovida no Espaço CLDS 5G, no mercado municipal. A iniciativa decorreu no âmbito da Acção 6 – Saúde Kids, do projecto CLDS 5G Alpiarça IncluiR+, e foi orientada pela fisioterapeuta pediátrica Marta Sofia Pereira Moiteiro, profissional com experiência em pediatria desde 2020 e actualmente a exercer em clínicas no Cartaxo e em Santarém. O workshop surgiu da necessidade de esclarecer dúvidas frequentes de pais e cuidadores sobre a lavagem nasal e a gestão de infecções respiratórias na primeira infância.
A sessão incidiu sobretudo na correcta execução da higiene nasal e no reconhecimento de sinais de alarme respiratório. Segundo a especialista, muitos pais revelam dificuldades em identificar sinais como as chamadas “covinhas”, tecnicamente designadas por tiragem costal e fúrcula, e em perceber quando devem recorrer às urgências hospitalares ou quando a situação pode ser acompanhada em casa. Outra das questões mais frequentes prende-se com a forma correcta de fazer a lavagem nasal, nomeadamente a pressão a utilizar, a quantidade de soro fisiológico adequada a cada idade e a própria técnica. Marta Moiteiro alertou que uma lavagem mal executada pode favorecer o aparecimento de otites, bastando que um dos parâmetros não seja respeitado para surgirem complicações. Foi igualmente esclarecido que a lavagem nasal não evita infecções respiratórias, mas pode ser determinante no alívio dos sintomas. Ao remover o excesso de muco, ajuda a melhorar a respiração, o sono e a alimentação da criança, contribuindo para o seu conforto e recuperação.
O objectivo da acção passou por reforçar a literacia em saúde e dar mais ferramentas aos pais para uma gestão adequada da saúde dos filhos. A intenção, segundo a orientadora, é ajudar os cuidadores a distinguir situações de maior gravidade de infecções respiratórias comuns, como constipações, evitando deslocações desnecessárias às urgências, onde existe maior exposição a vírus e outros microrganismos. O workshop contou com cerca de duas dezenas participantes, entre os quais a formadora, duas técnicas do projecto e 15 pais e cuidadores inscritos, acompanhados por crianças. As inscrições estavam limitadas a 15 participantes e esgotaram com facilidade. Segundo a técnica Inês Ferreira, desta vez todos os participantes eram residentes em Alpiarça, ao contrário do que tinha acontecido noutras actividades.
De acordo com a técnica superior Inês Ferreira e com a coordenadora do projecto, Vanessa Nalha, ambas da Câmara Municipal de Alpiarça, esta iniciativa responde a necessidades identificadas junto da população, em especial de famílias com menor acesso a consultas privadas. O CLDS 5G Alpiarça IncluiR+ é financiado por fundos europeus, tem a duração de 48 meses e arrancou a 3 de Março de 2025, desenvolvendo 13 acções nos eixos II e IV, com enfoque no combate à pobreza, fragilidade, vulnerabilidade e exclusão social, bem como na capacitação comunitária.

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