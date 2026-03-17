Pais de Alpiarça aprendem quando uma constipação pode exigir ida às urgências

Pais e cuidadores de Alpiarça participaram no workshop “Pingo no Nariz”, uma acção de capacitação dedicada à higiene nasal e à identificação de sinais de alerta respiratório em bebés e crianças até aos três anos, promovida no Espaço CLDS 5G, no mercado municipal. A iniciativa decorreu no âmbito da Acção 6 – Saúde Kids, do projecto CLDS 5G Alpiarça IncluiR+, e foi orientada pela fisioterapeuta pediátrica Marta Sofia Pereira Moiteiro, profissional com experiência em pediatria desde 2020 e actualmente a exercer em clínicas no Cartaxo e em Santarém. O workshop surgiu da necessidade de esclarecer dúvidas frequentes de pais e cuidadores sobre a lavagem nasal e a gestão de infecções respiratórias na primeira infância.

A sessão incidiu sobretudo na correcta execução da higiene nasal e no reconhecimento de sinais de alarme respiratório. Segundo a especialista, muitos pais revelam dificuldades em identificar sinais como as chamadas “covinhas”, tecnicamente designadas por tiragem costal e fúrcula, e em perceber quando devem recorrer às urgências hospitalares ou quando a situação pode ser acompanhada em casa. Outra das questões mais frequentes prende-se com a forma correcta de fazer a lavagem nasal, nomeadamente a pressão a utilizar, a quantidade de soro fisiológico adequada a cada idade e a própria técnica. Marta Moiteiro alertou que uma lavagem mal executada pode favorecer o aparecimento de otites, bastando que um dos parâmetros não seja respeitado para surgirem complicações. Foi igualmente esclarecido que a lavagem nasal não evita infecções respiratórias, mas pode ser determinante no alívio dos sintomas. Ao remover o excesso de muco, ajuda a melhorar a respiração, o sono e a alimentação da criança, contribuindo para o seu conforto e recuperação.

O objectivo da acção passou por reforçar a literacia em saúde e dar mais ferramentas aos pais para uma gestão adequada da saúde dos filhos. A intenção, segundo a orientadora, é ajudar os cuidadores a distinguir situações de maior gravidade de infecções respiratórias comuns, como constipações, evitando deslocações desnecessárias às urgências, onde existe maior exposição a vírus e outros microrganismos. O workshop contou com cerca de duas dezenas participantes, entre os quais a formadora, duas técnicas do projecto e 15 pais e cuidadores inscritos, acompanhados por crianças. As inscrições estavam limitadas a 15 participantes e esgotaram com facilidade. Segundo a técnica Inês Ferreira, desta vez todos os participantes eram residentes em Alpiarça, ao contrário do que tinha acontecido noutras actividades.

De acordo com a técnica superior Inês Ferreira e com a coordenadora do projecto, Vanessa Nalha, ambas da Câmara Municipal de Alpiarça, esta iniciativa responde a necessidades identificadas junto da população, em especial de famílias com menor acesso a consultas privadas. O CLDS 5G Alpiarça IncluiR+ é financiado por fundos europeus, tem a duração de 48 meses e arrancou a 3 de Março de 2025, desenvolvendo 13 acções nos eixos II e IV, com enfoque no combate à pobreza, fragilidade, vulnerabilidade e exclusão social, bem como na capacitação comunitária.