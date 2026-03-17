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Sociedade | 17-03-2026 21:00

ULS Médio Tejo reforça serviços com sete novos profissionais de saúde

ULS Médio Tejo reforça serviços com sete novos profissionais de saúde
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Unidade Local de Saúde do Médio Tejo reforçou a sua estrutura com a integração de sete novos profissionais, numa medida que pretende melhorar a resposta dos serviços e reforçar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo reforçou os seus serviços com a entrada de sete novos profissionais, numa aposta que pretende melhorar a capacidade de resposta e a qualidade dos cuidados prestados à população. Os novos colaboradores incluem três técnicos superiores, dois técnicos auxiliares de saúde, um assistente técnico e um assistente operacional, que passam agora a integrar diferentes áreas da instituição. O reforço insere-se na estratégia da ULS Médio Tejo para consolidar equipas e dar uma resposta mais eficaz às necessidades dos utentes.
A integração dos profissionais foi assinalada com sessões de acolhimento promovidas pelo conselho de administração. Nesses encontros foram apresentadas as várias unidades que compõem a instituição, assim como as principais linhas estratégicas da organização. Além das boas-vindas institucionais, as sessões serviram também para uma reflexão sobre a missão e os valores que orientam a actividade da unidade de saúde, com destaque para o compromisso com a qualidade dos cuidados e o bem-estar dos utentes, refere a ULS em comunicado. Segundo a instituição, os momentos de acolhimento têm como objectivo promover um ambiente de proximidade e humanização dentro da organização, valorizando o papel dos novos profissionais e incentivando uma cultura de excelência no serviço público de saúde.

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