ULS Médio Tejo reforça serviços com sete novos profissionais de saúde

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo reforçou os seus serviços com a entrada de sete novos profissionais, numa aposta que pretende melhorar a capacidade de resposta e a qualidade dos cuidados prestados à população. Os novos colaboradores incluem três técnicos superiores, dois técnicos auxiliares de saúde, um assistente técnico e um assistente operacional, que passam agora a integrar diferentes áreas da instituição. O reforço insere-se na estratégia da ULS Médio Tejo para consolidar equipas e dar uma resposta mais eficaz às necessidades dos utentes.

A integração dos profissionais foi assinalada com sessões de acolhimento promovidas pelo conselho de administração. Nesses encontros foram apresentadas as várias unidades que compõem a instituição, assim como as principais linhas estratégicas da organização. Além das boas-vindas institucionais, as sessões serviram também para uma reflexão sobre a missão e os valores que orientam a actividade da unidade de saúde, com destaque para o compromisso com a qualidade dos cuidados e o bem-estar dos utentes, refere a ULS em comunicado. Segundo a instituição, os momentos de acolhimento têm como objectivo promover um ambiente de proximidade e humanização dentro da organização, valorizando o papel dos novos profissionais e incentivando uma cultura de excelência no serviço público de saúde.