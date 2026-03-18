Arranjo de estrada em Azambuja danificada pelas cheias adjudicada por 264 mil euros

Custos com a empreitada vão ser suportados pela Agência Portuguesa do Ambiente que irá transferir a verba para o município de Azambuja. Além desta, há outras infraestruturas agrícolas a precisar de reparação, alerta autarca.

A estrada de acesso ao Palácio das Obras Novas, na Vala Real, em Azambuja, que ficou danificada devido às recentes cheias, está a ser alvo de uma intervenção adjudicada por 264 mil euros. Essa verba, fez saber o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, na última reunião do executivo, vai ser suportada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que a irá transferir o montante para aquela autarquia através do Fundo Ambiental.

Segundo o autarca socialista na estrada, que ficou “seriamente danificada”, abriu-se uma “brecha” com cerca de 30 a 40 metros que está ser reparada após a força da água ter rompido o talude da vala adjacente. Além desta, outras infraestruturas agrícolas sofreram com a sucessão de tempestades que ocorreram em Fevereiro. Há mais um conjunto de rombos na Vala de Azambuja e no Tejo que foram quantificados e identificados para os serviços da APA e esperemos que actuem porque põem em causa as culturas que se avizinham para esta época”, disse.