Avaria deixa zona sul da Fajarda sem água

Problema técnico na captação obriga à suspensão do fornecimento, sem previsão de reposição.

O abastecimento de água na zona sul da Fajarda, no concelho de Coruche, encontra-se suspenso devido a uma avaria grave na captação local, revela a empresa Águas do Ribatejo.

A falha está a afectar a população residente naquela área, estando as equipas técnicas a desenvolver esforços para regularizar a situação com a maior brevidade possível.

Até ao momento, não existe previsão para a resolução da avaria, sendo que a informação será actualizada sempre que se justifique.

A Águas do Ribatejo e a Câmara Municipal de Coruche apelam à compreensão da população face aos constrangimentos causados.