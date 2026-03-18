Sociedade | 18-03-2026 10:56
Avaria deixa zona sul da Fajarda sem água
Problema técnico na captação obriga à suspensão do fornecimento, sem previsão de reposição.
O abastecimento de água na zona sul da Fajarda, no concelho de Coruche, encontra-se suspenso devido a uma avaria grave na captação local, revela a empresa Águas do Ribatejo.
A falha está a afectar a população residente naquela área, estando as equipas técnicas a desenvolver esforços para regularizar a situação com a maior brevidade possível.
Até ao momento, não existe previsão para a resolução da avaria, sendo que a informação será actualizada sempre que se justifique.
A Águas do Ribatejo e a Câmara Municipal de Coruche apelam à compreensão da população face aos constrangimentos causados.
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