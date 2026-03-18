uma parceria com o Jornal Expresso
18/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-03-2026 15:15

Azambuja retoma ambição antiga de fazer do Paúl de Manique reserva natural

Azambuja retoma ambição antiga de fazer do Paúl de Manique reserva natural
Proposta do PSD, apresentada pela vereadora Margarida Lopes, mereceu os votos favoráveis de todo o executivo municipal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Proposta reanimou projecto parado no tempo para a criação da Reserva Natural Local do Paúl de Manique do Intendente.

O executivo municipal de Azambuja aprovou por unanimidade, na reunião de 17 de Março, a proposta para início do procedimento de classificação do Paúl de Manique do Intendente como reserva natural local. Uma ambição antiga para esta zona húmida, rica em geo e biodiversidade, com mais de 1.600 espécies identificadas, algumas em estatuto de protecção, que agora foi retomada por iniciativa do PSD, autor da proposta, e que mereceu os votos favoráveis do PS, CDU e Chega.

Para o PSD, a “decisão marca o arranque formal de um processo há muito identificado como essencial para a protecção de um dos mais relevantes ecossistemas do concelho de Azambuja, caracterizado pela elevada biodiversidade, pelo valor científico e pelo seu potencial ambiental, educativo e turístico. Trata-se de um processo que, apesar de amplamente reconhecido, se arrastou durante quase uma década nos corredores do poder municipal, sem nunca ter sido transformado numa decisão política concreta”, referem os sociais-democratas representados no executivo por Margarida Lopes e Luís Benavente.

A proposta aprovada determina o início do procedimento administrativo, a elaboração dos estudos técnicos e científicos necessários, a delimitação da área a classificar, a criação de um grupo de acompanhamento técnico-científico e a definição de um modelo de gestão, incluindo a sua integração no Orçamento Municipal para 2027.

O vice-presidente do município, António José Matos, destacou que esta é “uma proposta que devia ver a luz do dia” e que não podia ficar no debate político. Sublinhou que se trata de um potencial turístico para aquele concelho, tal como o Castro de Vila Nova de São Pedro e o Palácio Pina Manique, localizados na mesma união de freguesias, que precisam de ser transformados em verdadeiros “produtos” turísticos.

Para Margarida Lopes “a classificação do Paúl não é apenas uma medida ambiental”, mas uma “decisão que cruza protecção da natureza, saúde pública, educação, investigação e desenvolvimento local”. Um dos pontos da proposta atenta para as descargas de efluentes naquele local com potenciais impactos para a conservação das espécies.

Localizado na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, o Paúl de Manique dispõe de um espaço de observação de fauna e flora, criado pela Câmara de Azambuja, uma das entidades parceiras do projecto Paúl Natura que tinha como objectivo a criação da Reserva Natural Local.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região