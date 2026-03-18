Azambuja retoma ambição antiga de fazer do Paúl de Manique reserva natural

O executivo municipal de Azambuja aprovou por unanimidade, na reunião de 17 de Março, a proposta para início do procedimento de classificação do Paúl de Manique do Intendente como reserva natural local. Uma ambição antiga para esta zona húmida, rica em geo e biodiversidade, com mais de 1.600 espécies identificadas, algumas em estatuto de protecção, que agora foi retomada por iniciativa do PSD, autor da proposta, e que mereceu os votos favoráveis do PS, CDU e Chega.



Para o PSD, a “decisão marca o arranque formal de um processo há muito identificado como essencial para a protecção de um dos mais relevantes ecossistemas do concelho de Azambuja, caracterizado pela elevada biodiversidade, pelo valor científico e pelo seu potencial ambiental, educativo e turístico. Trata-se de um processo que, apesar de amplamente reconhecido, se arrastou durante quase uma década nos corredores do poder municipal, sem nunca ter sido transformado numa decisão política concreta”, referem os sociais-democratas representados no executivo por Margarida Lopes e Luís Benavente.



A proposta aprovada determina o início do procedimento administrativo, a elaboração dos estudos técnicos e científicos necessários, a delimitação da área a classificar, a criação de um grupo de acompanhamento técnico-científico e a definição de um modelo de gestão, incluindo a sua integração no Orçamento Municipal para 2027.



O vice-presidente do município, António José Matos, destacou que esta é “uma proposta que devia ver a luz do dia” e que não podia ficar no debate político. Sublinhou que se trata de um potencial turístico para aquele concelho, tal como o Castro de Vila Nova de São Pedro e o Palácio Pina Manique, localizados na mesma união de freguesias, que precisam de ser transformados em verdadeiros “produtos” turísticos.



Para Margarida Lopes “a classificação do Paúl não é apenas uma medida ambiental”, mas uma “decisão que cruza protecção da natureza, saúde pública, educação, investigação e desenvolvimento local”. Um dos pontos da proposta atenta para as descargas de efluentes naquele local com potenciais impactos para a conservação das espécies.



Localizado na União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, o Paúl de Manique dispõe de um espaço de observação de fauna e flora, criado pela Câmara de Azambuja, uma das entidades parceiras do projecto Paúl Natura que tinha como objectivo a criação da Reserva Natural Local.