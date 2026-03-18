Ferreira do Zêzere organiza colheita de sangue solidária

A Junta de Freguesia de Ferreira do Zêzere vai organizar uma dádiva de sangue no dia 22 de Março, a ter lugar na sua sede. A autarquia apela à participação da população que tenha entre 18 e 65 anos e seja saudável.

Sob o lema “Ser solidário é um gesto sem idade. Dá sangue!”, a campanha pretende mobilizar novos dadores e incentivar a continuidade dos que já participam regularmente neste tipo de acções. A organização sublinha que a dádiva de sangue é segura, rápida e fundamental para garantir o funcionamento dos serviços de saúde. A colheita integra também o programa “Sábados com Gota”, que promove regularmente sessões de recolha de sangue no Hospital de Tomar, contribuindo para assegurar reservas suficientes.