uma parceria com o Jornal Expresso
18/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 18-03-2026 17:00

Parque canino em Azambuja inaugura este sábado

Parque canino em Azambuja inaugura este sábado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pracão é um projecto da junta de freguesia pensado para os animais correrem e brincarem livremente e em segurança. A programação inclui um workshop gratuito de primeiros socorros para animais.

O Pracão, parque canino da freguesia de Azambuja, que fica junto à Escola Boa Vida Canada, vai ser inaugurado no sábado, 21 de Março, pelas 16h00. O espaço, pensado para cães correrem, brincarem e conviverem em segurança, foi criado pela Junta de Azambuja, presidida por André Salema.

A programação inclui um workshop gratuito de primeiros socorros para animais, uma demonstração prática para aprender a agir em situações de emergência. Este momento conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Apoio e Proteção da Floresta (APAPF), que estará presente com uma ambulância animal, partilhando conhecimentos e boas práticas para cuidar melhor dos animais.

O Pracão foi construído num terreno com 449m2 cedidos pelo município de Azambuja, tendo a obra ficado a cargo de trabalhadores da junta de freguesia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região