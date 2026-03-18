Sociedade | 18-03-2026 14:21
PS do Cartaxo manifesta pesar pela morte de Carlos Vilaça
FOTO DR
O Partido Socialista do Cartaxo manifestou, em comunicado, a sua profunda consternação e pesar pelo falecimento de Carlos Vilaça, que foi militante e autarca do PS.
O Partido Socialista do Cartaxo manifestou, em comunicado, a sua profunda consternação e pesar pelo falecimento de Carlos Vilaça, que foi militante e autarca do PS “pautado por uma forte dimensão humana e espírito de serviço”, que “deixou uma marca significativa na União de Freguesias de Ereira e Lapa e no concelho do Cartaxo”.
“Recordamos um homem que acreditava no poder da política de proximidade, sempre disponível para ouvir, ajudar e trabalhar em prol do bem comum. A sua dedicação ao associativismo e à vida pública é exemplo de uma cidadania ativa e generosa, que muito honrou o Partido Socialista”, lê-se na nota do PS do Cartaxo.
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