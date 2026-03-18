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Sociedade | 18-03-2026 18:00

Recuperação da zona ribeirinha de Valada tem que ser repensada

Recuperação da zona ribeirinha de Valada tem que ser repensada
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Danos na Fluvina após as cheias reacenderam o confronto político no Cartaxo. Vereadora Luísa Areosa diz que o desfecho era previsível e João Heitor admite que o espaço não pode ser reconstruído nos mesmos moldes.

Os estragos provocados pelas recentes tempestades na zona ribeirinha de Valada levaram o Chega a acusar o Partido Socialista de ter deixado um projecto mal resolvido na Fluvina, estrutura fortemente afectada pelas cheias. Na reunião de câmara do Cartaxo, a vereadora Luísa Areosa afirmou que a destruição não pode ser atribuída apenas ao mau tempo. “A minha convicção é que 90% das consequências das calamidades são responsabilidade do homem”, disse, defendendo que muitas situações resultam de falhas de planeamento, obras mal executadas e falta de manutenção. “A Fluvina foi um projecto não acabado do Partido Socialista e já se esperava o desfecho que houve nas recentes tempestades. Só não sabíamos quando”, afirmou. A vereadora questionou também o executivo sobre a limpeza do parque de estacionamento e da praia fluvial de Valada, onde ainda se acumulam areias após as cheias, e pediu esclarecimentos sobre os apoios solicitados ao Governo depois de o concelho ter sido incluído entre os territórios afectados pela calamidade.
O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, reconheceu a gravidade dos danos e admitiu que a recuperação da zona terá de ser repensada. “O que não devemos fazer (...) é que se faça novamente a Fluvina tal como ela estava feita. Acho que seria um erro muito grande”, afirmou. Segundo o autarca, o município já falou com a Agência Portuguesa do Ambiente sobre uma intervenção mais estruturada, que permita reorganizar o espaço ribeirinho, resolver problemas antigos e criar melhores condições de segurança para embarcações e utilizadores. Quanto aos prejuízos, revelou que o valor comunicado às entidades nacionais passou de cerca de quatro para 12 milhões de euros, incluindo danos em diques, valas e estruturas de controlo de água.
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