Rua das Nogueiras no Cartaxo volta a ter obras, mas reabilitação de fundo continua por fazer

A Câmara do Cartaxo está a realizar trabalhos de conservação do pavimento na Rua das Nogueiras, numa intervenção que pretende melhorar as condições de circulação e reforçar a segurança numa das artérias mais importantes da cidade. A via assegura a ligação entre a Rua 5 de Outubro e a Estrada Nacional 3, sendo também usada com frequência como alternativa de circulação no eixo norte-sul. O mau estado do piso tem vindo a agravar-se nos últimos tempos, em especial na sequência da tempestade Kristin e das condições meteorológicas adversas que se seguiram, que aceleraram a degradação do pavimento. A intervenção agora em curso surge, por isso, como uma resposta de conservação e mitigação dos problemas mais evidentes, numa rua há muito sinalizada pela população pelas dificuldades que cria a automobilistas e peões.

Apesar destes trabalhos, a reabilitação profunda da Rua das Nogueiras continua em espera. Está ainda em revisão o projecto de intervenção estrutural na via, que inclui também a requalificação da passagem hidráulica existente, uma componente considerada essencial antes de avançar para a repavimentação total. Só depois dessa fase poderá ser lançado o concurso público para a empreitada. O estado da Rua das Nogueiras tem sido tema recorrente nas reuniões de câmara, muito por força das intervenções da munícipe Manuela Carvalho, que em várias ocasiões exigiu soluções concretas para uma via que considera estar há demasiado tempo sem resposta adequada. A pressão pública em torno do assunto levou mesmo o presidente da câmara, João Heitor, a reconhecer a necessidade de uma intervenção de fundo e a assumir o compromisso de melhorar as condições naquele local. Numa dessas explicações, o autarca referiu que a reabilitação da rua está dependente da substituição da passagem hidráulica, uma obra complexa e com um custo estimado em cerca de meio milhão de euros.