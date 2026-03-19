uma parceria com o Jornal Expresso
19/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 19-03-2026 18:00

Câmara de Salvaterra e Segurança Social alinham estratégias de intervenção social

Câmara de Salvaterra e Segurança Social alinham estratégias de intervenção social
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Encontro institucional entre responsáveis locais visou consolidar respostas sociais e estreitar mecanismos de articulação no território.

O reforço da cooperação institucional e a articulação de respostas sociais estiveram em destaque numa reunião entre a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e o Centro Distrital de Santarém da Segurança Social.
O encontro juntou a presidente da autarquia, Helena Neves, e a directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, Paula Carloto, no âmbito do trabalho regular de articulação entre as duas entidades.
A reunião teve como objectivo consolidar respostas e desenvolver estratégias conjuntas de intervenção social no concelho, procurando soluções mais próximas e ajustadas às necessidades da população, segundo a autarquia.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região