Câmara de Salvaterra e Segurança Social alinham estratégias de intervenção social

O reforço da cooperação institucional e a articulação de respostas sociais estiveram em destaque numa reunião entre a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e o Centro Distrital de Santarém da Segurança Social.

O encontro juntou a presidente da autarquia, Helena Neves, e a directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, Paula Carloto, no âmbito do trabalho regular de articulação entre as duas entidades.

A reunião teve como objectivo consolidar respostas e desenvolver estratégias conjuntas de intervenção social no concelho, procurando soluções mais próximas e ajustadas às necessidades da população, segundo a autarquia.