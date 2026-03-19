Sociedade | 19-03-2026 18:00
Câmara de Salvaterra e Segurança Social alinham estratégias de intervenção social
Encontro institucional entre responsáveis locais visou consolidar respostas sociais e estreitar mecanismos de articulação no território.
O reforço da cooperação institucional e a articulação de respostas sociais estiveram em destaque numa reunião entre a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e o Centro Distrital de Santarém da Segurança Social.
O encontro juntou a presidente da autarquia, Helena Neves, e a directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, Paula Carloto, no âmbito do trabalho regular de articulação entre as duas entidades.
A reunião teve como objectivo consolidar respostas e desenvolver estratégias conjuntas de intervenção social no concelho, procurando soluções mais próximas e ajustadas às necessidades da população, segundo a autarquia.
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