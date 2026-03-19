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Sociedade | 19-03-2026 21:00

Lezíria tem 34 milhões para mudar hospital e centros de saúde até 2030

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Unidade Local de Saúde da Lezíria quer avançar com um pacote de investimentos de 34 milhões de euros até 2030 para modernizar o hospital e várias unidades de cuidados de saúde primários, num plano que inclui novos edifícios, requalificação de enfermarias, reforço da psiquiatria e criação de novas valências clínicas.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria anunciou um conjunto de investimentos estruturantes que deverá atingir os 34 milhões de euros até 2030, com intervenções em curso e outras previstas para reforçar a capacidade de resposta hospitalar e melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Entre as obras já em andamento estão a construção da nova base da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e intervenções no Quadro Geral de Baixa Tensão e na rede de abastecimento de água. Estes trabalhos, financiados pelo programa Alentejo 2030, representam um investimento de cerca de dois milhões de euros.
Ao mesmo tempo, a ULS está a desenvolver um novo edifício para o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental e a requalificar o internamento do Serviço de Psiquiatria, projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Também com verbas do PRR foram lançados concursos para a requalificação e climatização das enfermarias de Neonatologia/Ginecologia, Cirurgia, Ortopedia e Medicina, bem como para a criação de uma nova Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina Interna. Entre os investimentos mais ambiciosos previstos até ao final da década está a construção de um novo edifício hospitalar na zona do heliporto. A nova estrutura deverá concentrar uma unidade de cirurgia de ambulatório, cuidados intensivos polivalentes, central de esterilização, imagiologia e várias especialidades, entre as quais cardiologia com pacing, cirurgia vascular, ortopedia e urologia. O projecto deverá ainda acolher novas áreas administrativas.
Numa fase posterior, a ULS pretende avançar com obras de modernização em serviços que ficam fora desta primeira etapa, nomeadamente Patologia Clínica, Farmácia, Imunohemoterapia, urgências geral e pediátrica e cozinha hospitalar. Estão igualmente previstos projetos ligados à digitalização do arquivo clínico, eficiência energética e sustentabilidade ambiental. Segundo a ULS da Lezíria, estão actualmente em curso 27 projectos financiados, que representam um investimento direto de cerca de 19 milhões de euros. A este valor juntam-se aproximadamente 15 milhões de euros destinados à requalificação de unidades de cuidados de saúde primários, em articulação com os municípios da região.
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