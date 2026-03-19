Sociedade | 19-03-2026 17:08
Mau tempo cancela e adia espectáculos nas Festas de São José em Santarém
Os espectáculos musicais com a Banda da Bica e Herman José que deviam decorrer na noite desta quinta-feira, 19 de Março, nas Festas de São José, em Santarém, foram adiados para o próximo domingo, devido às condições meteorológicas.
Os espectáculos musicais com a Banda da Bica e Herman José que deviam decorrer na noite desta quinta-feira, 19 de Março, nas Festas de São José, em Santarém, foram adiados para o próximo domingo, devido às condições meteorológicas.
Pelas mesmas razões, foram canceladas a largada de toiros e a actuação do DJ Álvaro Soares.
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