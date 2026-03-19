Mulher detida em Vila Franca de Xira por crime de dano

A PSP deteve uma mulher de 38 anos pelo crime de dano, na freguesia de Vila Franca de Xira.

No dia 15 de Março, a Polícia foi alertada para um alegado furto numa residência. Quando os agentes chegaram ao local, verificaram a existência de danos na porta de entrada do prédio. No decurso das diligências foram ainda localizados dois indivíduos.

A suspeita admitiu ter partido o vidro da porta de entrada do edifício, num momento de exaltação, com o objectivo de entrar no prédio e confrontar o seu companheiro. O depoimento foi posteriormente confirmado por uma testemunha presente no local.

A lesada quis apresentar queixa na Esquadra de Vila Franca de Xira. Perante a formalização do procedimento criminal, a suspeita foi detida e posteriormente libertada, ficando notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.