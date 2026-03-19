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Sociedade | 19-03-2026 07:00

Mulher detida em Vila Franca de Xira por crime de dano

Mulher detida em Vila Franca de Xira por crime de dano
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Mulher de 38 anos partiu o vidro de um prédio para tentar confrontar o companheiro. Acabou detida pela Polícia.

A PSP deteve uma mulher de 38 anos pelo crime de dano, na freguesia de Vila Franca de Xira.
No dia 15 de Março, a Polícia foi alertada para um alegado furto numa residência. Quando os agentes chegaram ao local, verificaram a existência de danos na porta de entrada do prédio. No decurso das diligências foram ainda localizados dois indivíduos.
A suspeita admitiu ter partido o vidro da porta de entrada do edifício, num momento de exaltação, com o objectivo de entrar no prédio e confrontar o seu companheiro. O depoimento foi posteriormente confirmado por uma testemunha presente no local.
A lesada quis apresentar queixa na Esquadra de Vila Franca de Xira. Perante a formalização do procedimento criminal, a suspeita foi detida e posteriormente libertada, ficando notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.

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